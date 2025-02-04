ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin ile yapılacak ticaret görüşmelerine değinen Trump, ek gümrük vergilerinin artırılabileceğini söyledi.

“Çin ile anlaşma olmazsa tarifeler artacak”

Trump, Çin ile 24 saat içinde görüşmeyi planladıklarını belirterek, “Bu sadece bir başlangıç hamlesiydi. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, tarifeler çok büyük olacak.” dedi. Ayrıca Çin'in ABD’ye fentanil göndermeye devam etmesi halinde tarifelerin önemli ölçüde artırılacağını vurguladı.

Meksika ve Kanada’ya sert çıkış

Meksika ile düzensiz göçmenler ve fentanil ticareti konusunda görüşmelerin sürdüğünü aktaran Trump, "Henüz tarifeler konusunda anlaşma yok ama iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü belirten Trump, “Kanada ile iş yapmak zor. ABD’den faydalanmalarına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. ABD'nin Kanada’ya tarım ürünleri, otomobil ve kereste konusunda bağımlı olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği’ni suçladı

Trump, Avrupa Birliği’ne de ticaret konusunda sert eleştiriler yönelterek, "ABD’yi yıllardır suistimal ediyorlar. Biz onların arabalarını alıyoruz ama onlar bizim ürünlerimizi almıyor." dedi.