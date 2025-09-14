ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından NATO üyelerine çağrıda bulunarak Rusya’dan petrol alımını durdurmalarını istedi. Trump, tüm NATO ülkeleri petrol alımını keserse Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Trump’tan NATO'ya net uyarı

Trump, açıklamasında bazı NATO ülkelerinin hâlâ Rus petrolü satın almasını “şok edici” olarak nitelendirerek, bunun Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunu ve pazarlık gücünü zayıflattığını ifade etti.

ABD Başkanı, NATO’nun petrol alımını durdurması durumunda savaşın çabucak sona ereceğini belirtti. Aksi takdirde, Amerika Birleşik Devletleri’nin zaman, enerji ve parasının boşa harcanacağını vurguladı.

Trump, Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır

Trump, tüm NATO ülkeleri Rus petrolünü keserse büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirterek, bu adımın Rusya’ya karşı stratejik önemi olduğunu aktardı.