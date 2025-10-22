ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi halinde Gazze’ye askeri müdahalenin kaçınılmaz olacağını belirtti. Trump, Orta Doğu’daki müttefiklerin bu konuda kendisine destek verdiğini aktardı.

Trump’tan Hamas'a sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze’ye askeri müdahalenin kaçınılmaz olacağını vurguladı. Trump, Orta Doğu ve çevresindeki birçok ülkenin kendisine Hamas’a karşı harekete geçmeye hazır olduklarını bildirdiğini aktardı.

“Hamas’ın sonu hızlı ve acımasız olacak”

Trump açıklamasında, müttefik ülkelere henüz harekete geçmemeleri talimatı verdiğini belirterek, “Hamas’ın doğru olanı yapacağına hala umut var. Yapmazlarsa, sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, kendisine destek veren ülkelere teşekkür ederek, özellikle Endonezya ve liderine, Orta Doğu ve ABD’ye sağladıkları yardımlar için şükranlarını iletti. Ayrıca Orta Doğu’daki müttefiklerin Hamas’a karşı gösterdiği iş birliğini övdü.