Trump’tan Tartışmalı Açıklama Meksika Körfezi “Amerika Körfezi” Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, Meksika Körfezi'nin ismini değiştirmeyi vaat etti ve "Amerika Körfezi" olarak yeniden adlandırılacağını duyurdu.

"Amerika’nın altın çağı başlıyor"

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkanlık yemini sonrasında yaptığı konuşmada, Amerika'nın yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Amerika’nın altın çağı şimdi başlıyor, herkes bize saygı duyacak” dedi. Trump, bu açıklamaların ardından, Meksika Körfezi'nin ismini değiştirme kararını duyurdu: “Bugünden itibaren Meksika Körfezi’nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Panama Kanalı’nı geri alacağız. Amerika için imkânsız diye bir şey yoktur.”

Meksika Devlet Başkanı’ndan mizahi tepki

Trump’ın açıklamalarına ise Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan mizahi bir karşılık geldi. Sheinbaum, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "O zaman Güney Amerika da Meksika Amerikası olarak anılmalı" diyerek Trump’ın çıkışını tiye aldı. Sheinbaum’ın esprili cevabı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Meksika Körfezi nerede?

Meksika Körfezi, Atlas Okyanusu'nun batısında yer alan, ABD'nin Florida eyaletinden başlayıp Meksika'nın Yucatán eyaletinde son bulan büyük bir körfezdir. Dünyanın en büyük körfezlerinden biri olan Meksika Körfezi, bölgedeki ticaret ve denizcilik açısından büyük bir öneme sahiptir.