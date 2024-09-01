2024 yılı Harp Okulları mezuniyet törenlerinde kadın öğrenciler damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda İkra Kuyumcu devre birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan kadın harbiyeliler, törende büyük alkış topladı. Erdoğan, konuşmasında, "Bu yıl Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerinde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu, bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Kızlarımızın asker olarak da büyük başarılara imza attığını görmekten gurur duyuyoruz," dedi.

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Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinerek, "Bizim bir tarafa tercih yapma zorunluluğumuz yok," ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu birincisi Eroğlu’ndan yemin töreni

Kara Harp Okulu'nda devre birincisi olan Ebru Eroğlu, mezuniyet töreninde teğmenlere ant okuttu. Eroğlu ve arkadaşları, "Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanan eller karşısında bizi bulacak. Ne Mutlu Türk’üm Diyene" diyerek yemin ettiler.

Hava Harp Okulu birincisi Kuyumcu’ya mezun olduğu liseden tebrik

Hava Harp Okulu'nu birincilikle bitiren İkra Kuyumcu, mezun olduğu İzmir Amerikan Lisesi'nden tebrik mesajı aldı. Liseden yapılan açıklamada, "Zafer Bayramımızı coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, mezunumuz İkra Kuyumcu’nun başarısı bizi daha da gururlandırdı. Yolun açık olsun İkra," ifadelerine yer verildi.