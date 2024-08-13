Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde 2019'dan itibaren başlattığı Pençe serisi operasyonları ile sınır şeridinde alan hakimiyetini sağladı. Bu operasyonlar, teröristlerin hareket alanlarını kısıtlamak ve güvenliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

17 Nisan 2022'de, Haftanin - Metina - Zap Avaşin - Hakurk hattında Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. TSK, bu operasyonlarla teröristlerin mağara ve sığınaklara dönüş yolunu kapatmayı hedefledi. Sınır hattında önemli ölçüde kilitlenme sağlandıktan sonra, mart ayında yeni bir mücadele konsepti hayata geçirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4 Mart'ta komutanlara yaptığı konuşmada, “Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir” ifadeleriyle yeni stratejiyi açıkladı.

Bu yaklaşım, TSK'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor.