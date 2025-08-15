Kudüs’te zorlu yaşam koşulları altında büyüyen çocuklar için Ümmet Vakfı tarafından düzenlenen dört haftalık yaz kampı başarıyla tamamlandı. Kamp, oyun ve eğitimi bir araya getiren interaktif programıyla dikkat çekti.

Uzman ekipler eşliğinde yürütülen yaz kampında çocuklar, spor, tiyatro, sanat ve el becerileri atölyelerine katıldı. Etkinlikler boyunca çocukların kişisel yetenekleri keşfedildi, sosyal ve duygusal gelişimleri desteklendi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen açık hava aktiviteleriyle çocuklar hem fiziksel olarak aktif oldu hem de takım ruhu, iletişim, empati gibi becerilerini geliştirdi. Kamp süresince özgüven kazanan çocuklar, aidiyet duygusuyla hareket etmeyi öğrendi.

Kudüs’te çocuk olmak hâlâ zorluklarla dolu

Kudüs’te yaşayan çocuklar, çoğu zaman dünya genelindeki yaşıtlarının sahip olduğu haklardan ve imkânlardan mahrum kalıyor. İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar, kontrol noktaları ve askeri baskılar nedeniyle çocuklar parkta oynamak ya da güvenli bir şekilde okula gitmek gibi basit hakları bile kullanmakta zorlanıyor.

Bu şartlar altında büyüyen çocuklar, savaş ve travmalarla erken yaşta yüzleşiyor. Ümmet Vakfı ise bu tabloyu değiştirmek amacıyla sadece insani yardım değil, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgeye katkı sunmayı sürdürüyor.

Normal bir çocukluk deneyimi yaşatmayı hedefliyorlar

Vakıf yetkilileri, çocuklara yalnızca maddi değil aynı zamanda duygusal destek de sunmak için projeler geliştirmeye devam ediyor. Yaz kampı projesi, çocuklara hayaller kurabilecekleri, üretip paylaşabilecekleri bir ortam sundu.

Ümmet Vakfı, çocukların yalnız olmadığını hissetmesini sağlayarak onların geleceğe umutla bakmalarına katkı sundu.

Ümmet Vakfı: “ Kudüs halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Ümmet Vakfı Başkan Yardımcısı Tevfik Yazıcılar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kudüs’teki çocuklarımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu kamp, onların güvenli bir ortamda eğlenmelerini, öğrenmelerini ve umutla dolu bir gelecek hayal etmelerini sağladı. Her çocuğun gülümsemesi, misyonumuzun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu tür projelere devam edeceğiz” dedi.

Ümmet Vakfı, önümüzdeki dönemlerde de Kudüs ve çevresinde yaşayan çocuklara yönelik benzer projeler geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.