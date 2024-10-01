Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 14 yeni personel alacağını duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü alınacak. Yeni personel, Ankara'daki TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapacak.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruların son tarihi ise 7 Ekim olarak belirlendi.