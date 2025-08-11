Yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları, hem doğal yaşamı tehdit etti hem de binlerce hektar alanın yok olmasına neden oldu. Uzmanlar, yangınlara karşı daha hızlı ve etkili müdahale için ormanlık bölgelerde suya erişimin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Ekomaxi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, kalıcı su depolama çözümlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün (TÇE) verilerine göre, 27 Haziran - 28 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde çıkan yangınlarda yaklaşık 90 bin hektar ormanlık alan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu tablo, orman yangınlarıyla mücadelenin daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Suya hızlı erişim yangınla mücadeleyi güçlendiriyor

Osman Yağız, yangın söndürme çalışmalarının hem zamana hem de suya bağlı olduğuna dikkat çekti. Kırsal ve ormanlık alanlarda su kaynaklarına ulaşımın sınırlı olduğunu vurgulayan Yağız, bu bölgelerde itfaiye tankerlerinin hızlı su temini sağlayabileceği modüler depoların kurulmasının şart olduğunu söyledi. Yağız, "Müdahaledeki her dakikalık gecikme, yangının daha da büyümesine yol açıyor. Bu nedenle suya erişimi hızlandırmak, yangınların kontrol altına alınmasını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Modüler depolar hızlı ve güvenli çözüm sunuyor

Yağız, geleneksel betonarme su depolarının zamanla paslanma, yosun ve bakteri üretme gibi sorunlar yaratabildiğine dikkat çekerek, bu yapıların yangın söndürme çalışmalarının etkinliğini düşürdüğünü belirtti. Ayrıca bu tür depolarda zaman içinde sızıntıların da oluşabildiğini dile getiren Yağız, "Yangınla mücadelede kullanılacak suyun temiz ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Bu da ancak dayanıklı ve uzun ömürlü modüler depolama sistemleri ile sağlanabilir." dedi.

Sürdürülebilir çözüm için yerleşik sistemler kurulmalı

Ekomaxi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, yangınlara karşı hazırlıklı olunması için su depolama altyapısının her ormanlık bölgeye uygun şekilde planlanması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, yerleşik ve dayanıklı su depolarının kurulmasının sadece yangın anında değil, afet yönetimi açısından da kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.