Heykel dikimi hakkında açıklama

İsmail Saymaz'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'te Avusturya maçında 'bozkurt işareti' yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesine ilişkin yapılan önerilere sert bir yanıt verdi. Tugay, “Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelini İzmir'e dikmeyiz.” ifadelerini kullandı.

MHP'nin teklifine tepki

Bu açıklama, MHP’nin önerisi üzerine gündeme gelirken, Tugay'ın sözleri sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde MHP’nin teklifinin kabul edilmesi sonrası Tugay’ın bu çıkışı, belediye meclisindeki tartışmaların devam edeceğinin bir işareti oldu.