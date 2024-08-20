İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiinde başlayan ve ancak dört gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangını kentte büyük bir tahribata yol açtı. Yangına çoğunlukla karadan müdahale edilmesi, gündüz aksayan hava müdahalesi, gece hava müdahalesinin geç başlaması tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangına müdahale süreciyle ilgili hükûmete eleştirilerde bulundu. Toplamda 4 bin 400 hektarlık alanın yandığı bilgisini veren Tugay, havadan müdahalenin merkezden yönetildiğini belirterek gösterdikleri bazı bölgelere müdahale edilmediğini söyledi. Tugay, “Durumu anlayamadıklarını düşünüyorum. Ne yazık ki haklı çıktık ve kolayca söndürülebilecek yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan söndürme yetersizdi” dedi.

“Söylememize rağmen müdahale edilmedi”

İBB Başkanı Tugay, İzmir’deki orman yangınına ilişkin süreci Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlattı. Karşıyaka ve Bayraklı’nın Yamanlar Dağı kısmında ormanlık alanda çıkan yangının rüzgârla birlikte hızla yayıldığını söyleyen Tugay, havadan yangın söndürme ekiplerinin Ankara’dan idare edildiğini belirterek bu durumun yarattığı sıkıntılara değindi:

“Onlar idare ederken yerelde problemin ne boyutta olduğunu tam değerlendiremiyorlar. Ben bunu gözledim bu yangında. Çünkü bazı bölgelerde havadan müdahale ile kolayca söndürülebilecek yangınlara, ‘Siz buraya müdahale etmezseniz tehlikeli hâle gelebilir’ dememize rağmen müdahale edilmedi. Durumu anlayamadıklarını düşünüyorum. Ne yazık ki haklı çıktık ve kolayca söndürülebilecek yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan söndürme yetersizdi. Cumartesi gecesi ve pazar sabahı etkili havadan müdahale oldu ve o zaman söndü zaten.”

Alevler beş ilçeye yayıldı

Çok daha kötü bir sonuç olmamasının nedeni hem İzmir İtfaiyesi’nin hem diğer illerden gelen itfaiyelerin çalışması olduğunu söyleyen Tugay, 10 ilden 41 araç ve 130 personel geldiğini belirtti.

“Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla dramatik tabloları çıktı. Çok geniş bir alana yayıldı, uzun süre söndürülemedi” diyen Tugay, yangının çıktığı bölgenin komşu olduğu beş ilçeye yayıldığını hatırlattı. Tugay, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Menemen’e yayınlan yangın için “Bizzat gözümüzle yerleşim alanlarına ne kadar kolayca sıçrayabildiğini gördüğümüz için ondan dolayı büyük bir felaket atlattık diyebiliriz” dedi.

“Yerel makamları dinleyen yok, kendi bildiklerince yapıyorlar”

Cemil Tugay, merkezî yönetim ile yerel yönetim arasından yaşanan sorunlara değindi. Oluşturulan kriz masasına yerel makamların yetkililerinin tesir edemediğine dikkat çeken Tugay, soruna ilişkin şunları söyledi:

“Sistemde yerel makamları dinleyen bir olay yok. Burada kriz masası oluşturuldu. Oradan mesajlarımızı ilettik ama valiliğin, kriz masasının, yerel makamların yetkilileri tesir edemiyor merkezi yönetime. Kendi bildiklerince yapıyorlar. Bakan şöyle bir şey söyledi; ‘Aynı anda bir sürü yangın var, hepsine müdahale etmeye çalışıyoruz’. Gücün dağıldığını söyledi. Bu bir haklı gerekçe olabilir mi? Belki olabilir ancak sonuçlarına ve etkilenen alana baktığımızda İzmir’deki yangının ilgi görmediğe kanaatim var. Bakan bana ‘Aydın’da bir yangın var orayı görmelisiniz çok kötü durum’ gibi bir şey söyledi. Tabi ki çok üzücü ve onların da müdahaleye ihtiyacı var. Ne yapıldığını bilmiyorum ancak İzmir’deki yangının oransal anlamda daha fazla müdahaleye ihtiyacı olduğuna eminim.”

Yumaklı bin 600 hektar demişti; Tugay, 4 bin 400 hektar alanın yandığını açıkladı

Karşıyaka Yamanlar bölgesinde çıkan yangından ne kadar alanın etkilendiğin ise merkezî yönetim ile yerel yönetim arasında tartışmaya neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka Yamanlar Seyirtepe'de yangınlarla ilgili gazetecilere açıklama yaptığı açıklamada “İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık bin 600 hektar civarında” demişti.

İzBB Başkanı Cemil Tugay, NASA’nın uydu görüntüleri ve Ormancılar Derneği’nden alınan bilgilere istinaden toplamda 4 bin 400 hektar alanın yandığını söyledi. Bu alanın 14 bin futbol sahası olarak hesaplandığını anlatan Tugay, eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

“Her şey merkezileştirdiler ya, yangınlara müdahaleyi de merkezileştirmiş durumda şu andaki hükümet. Bu da yerel yönetimin hızlı hareket etme çabasını engelliyor. Bizim belediyelerin de bu konuda daha fazla yetkili olması lazım.”