Alsancak’ta yaşanan elektrik faciası hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisinin de içinde bulunduğu 5 kişi hakkında yapılan suç duyurusunu reddetti. Ekol TV'ye konuşan Tugay, suç duyurusunda bulunulan dönemde görevde bulunmadığını belirtti ve şu açıklamaları yaptı:

'Görevde bile değildim'

"Şu anda bizi muhatap eden resmi suç duyurusu süreci yok. Basına böyle bir beyanat verilmiş ancak böyle bir şey yok. Bunun bir anlamı da yok. Hepimizi çok üzen bu olaydan, bizim kurumumuzun suçlanabileceği tek alan mazgal çalışmasının yapılması ile ilgili süreç. Ben o zamanda görevde değildim.Dolayısıyla hiçbir bağım yok. Galiba o suç duyurusunda bulunan avukat hanımın siyasi bazı amaçları var. Bu konuda hatalı ve yanlış şeyler yapmış insanlar için adil bir soruşturma süreci gerekiyor ama suçsuz masum insanların sadece birilerinin ne olursa olsun ceza alsın diyerek suçlanması yanlış. Ocak ayında yapılmış çalışma ve ben görevde değildim, bu durumun İZSU’nun çalışmasıyla ilgili olduğu gibi bir düşüncemiz de yok. Görüntüleri tekrar izlediğinizde önce geçen beyefendinin sudan çarpılmadığı ama ikinci geçen kişinin elektrik kaçak noktasına dokunduğunda çarpıldığını görüyoruz. Bir noktada elektrik kaçağı var ve onun su birikimiyle ilgisi yok. Su birikimi olmasa da yaşanacak bir durumdu. Elektrik kaçağı olduğu, bununla ilgili defalarca ihbarlar yapıldığı ama o konudan sorumlu olan kişi ve kurumların yeterince önlem almadığını görüyoruz. O nedenle yargılama kesinlikle olmalı, hepimiz soruşturulabiliriz sıkıntı yok. Ben üzülerek bu kayıtları dile getiriyorum. Buna sebep olanların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dahil olan kişiler olduğunu düşünmüyorum”