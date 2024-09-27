İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 129. toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda İzmir Körfezi’nin temizliği üzerine konuşan Tugay, kirliliğin nedenlerini ve çözüm yollarını detaylandırdı. Körfezdeki sorunların sadece arıtma tesisleriyle çözülemeyeceğini belirten Tugay, “Başkaları gelmezse de biz buradayız” diyerek kararlılığını dile getirdi.

Körfez Kirliliğinin Kaynağı: Azot ve Fosfor Yoğunluğu

Başkan Dr. Cemil Tugay, Körfez’de yaşanan kirliliğin kolibasili kaynaklı olmadığını, temel sorunun suda biriken yüksek azot ve fosfor oranları olduğunu belirtti. Bu maddelerin sıcak hava koşullarıyla birleşerek mikroorganizmaların hızla çoğalmasına yol açtığını ve balık ölümlerine neden olduğunu vurguladı.

Körfezde Temizlik İçin Akıntı Şart

Körfezdeki temizlenmenin önündeki en büyük engelin akıntı yetersizliği olduğunu ifade eden Tugay, “Körfez suyunu arıtmak mümkün değil, ancak yeterli akıntı olsa bu kirli su açık denize taşınır” dedi. İç Körfez bölgesinde akıntının neredeyse hiç olmadığını, bu nedenle temizlenmenin imkânsız hale geldiğini belirtti.

Tersaneler ve Gemiler Körfez'i Kirletiyor

Tugay, körfezdeki kirliliğin sadece arıtma tesislerinden kaynaklanmadığını, gemilerin balast suları ve tersanelerden gelen atıkların da önemli bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Ayrıca, derelerden gelen sanayi ve tarımsal atıkların da körfezi kirlettiğini belirtti.

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için yapılan çalışmaların uzun vadeli bir süreç olduğunu belirten Dr. Cemil Tugay, başta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi olmak üzere büyük altyapı projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Ayrıca, “Dünya dursa da biz durmayacağız” diyerek İzmir’in geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.