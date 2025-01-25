Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Denizli'ye yaptığı ziyaret sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rahatsızlığının küresel güçlerin kimyasal püskürtme işlemi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

"Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz"

İstanbul’dan Denizli'ye giden Özay, hastaneye kaldırılmadan önce yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı. Nefes almakta zorlanan Özay, acil servise kaldırılmadan önce "Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor" açıklamasını yaptı.

3-4 yıldır derinlemesine araştırıyor

Tuğba Özay, 3-4 yıldır bu konuyu derinlemesine araştırdığını ve dünya çapında birçok bilim insanının açıklamalarını dinlediğini belirtti. Özay, babasının da benzer şikayetler sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti ve "Küresel güçler tarafından kimyasal püskürtme ile zehirleniyoruz" dedi.