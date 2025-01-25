Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları, binlerce engelli adayının merakla beklediği bir konu haline geldi. 2025 yılı için kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı ve şimdi gözler, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan EKPSS tercih sonuçlarının, tercihlerin 27 Ocak 2025’te sona ermesinin ardından, Şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu beklenti, geçmiş yıllarda uygulanan sonuç açıklama takvimine dayanıyor.

EKPSS tercih süreci

EKPSS tercihlerinin son günlerinde adayların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. 2025 yılı tercihlerinin 16 Ocak’ta başladığı ve 27 Ocak’ta sona ereceği biliniyor. Tercihler, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılmakta olup, sonuçlar da aynı platformda TC kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.