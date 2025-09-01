Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, konserin daha ilk dakikalarında talihsiz bir kaza yaşadı.

Sahneye adım attığı sırada ayakkabısının topuğu elbisesine takılan Kandemir, dengesini kaybederek yere düştü. Hemen yanına gelen görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan sanatçı, yaşanan aksiliği esprili tavrıyla karşıladı. Kandemir’in, “Sağlam geldim değil mi?” sözleri izleyicileri kahkahaya boğarken, salonda büyük bir alkış koptu.

Kısa sürede toparlanarak konserine devam eden genç sanatçı, enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Seyircilerin yoğun desteği ve alkışları eşliğinde performansını sürdüren Kandemir, samimiyetiyle gönülleri bir kez daha kazandı.