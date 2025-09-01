Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Amatör Kulüpler Birliği iş birliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen U-12 Zafer Kupası Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi. Hasan Türker Spor Tesisi’nde 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 13 takım katıldı ve toplam 30 karşılaşma oynandı. Erdem Esentepe, Karagöl, Fikri Altay, Kültürspor, Dedebaşı, Şemikler Spor, Demirköprü, Mavişehir 79 Yıldız, Nergizspor, Atakent 1923, Karşıyaka Yalı Spor, Deniz Futbol Kulübü ve Tellibahçe takımları zafer kupası için mücadele etti, kazanan dostluk oldu.

ŞENLİK HAVASI ESTİ

İki gün süren turnuvada, geleceğin yıldızları sahada ter döktü. Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilen final müsabakası ise heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Atakent 1923 ile Karşıyaka Yalı Spor arasında oynanan final karşılaşması normal sürede berabere tamamlandı. Penaltı atışlarının ardından Atakent 1923, U-12 Zafer Kupası’nın şampiyonu oldu. Ailelerin yoğun katılımıyla şenlik havasında geçen turnuva, minik sporcuların gelişimi için büyük önem taşırken, sporun birleştirici gücünü ve Zafer Bayramı’nın ulusal birlik duygusunu pekiştirdi. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Öte yandan; 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yamanlar Piknik Alanı’nda kamp gerçekleştirildi. ‘Zaferin İzinde İzci Kampındayız’ başlıklı organizasyona katılan 8-18 yaş arası gençler doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

“HEDEF: ATA’NIN İZİNDE, GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI TOPLUM”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sahadaki azmi ve centilmenliğiyle taçlandırdık. Bu anlamlı turnuvada sahaya çıkan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyor, ailelerine ve emek veren kulüplerimize teşekkür ediyorum. Güçlü ve sağlıklı bir toplum hedefiyle, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde sporcu gençler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.