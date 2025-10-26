Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 19.44’te Karadeniz açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü deniz olan bu sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin detayları

Büyüklük: 3,7

Saat: 19.44

Merkez üssü: Karadeniz

Derinlik: Henüz AFAD tarafından açıklanmadı

Hissedilen iller: İstanbul ve Karadeniz kıyısındaki bazı bölgeler

Henüz olumsuz bir can veya mal kaybı bilgisi gelmedi. AFAD, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, özellikle deniz kıyısı ve sahil bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzmanlardan değerlendirme

Deprem uzmanları, deniz merkezli depremlerin genellikle yüzeyde büyük hasara yol açmadığını fakat denizaltı depremleri için tsunami riski ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. İstanbul’da hissedilen sarsıntının ise yüzeyde hafif ve kısa süreli olduğu bildirildi.

Vatandaşların, olası artçı depremlere karşı tedbirli olmaları ve AFAD’ın resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.