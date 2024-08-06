Türkiye İstatistik Kurumu, 2030 yılına kadar olan nüfus projeksiyonlarını açıkladı. Verilere göre, Türkiye’nin toplam nüfusunun 85 milyon 372 bin 377 kişiden 88 milyon 188 bin 221 kişiye yükseleceği öngörülüyor. Bu artışın büyük bir kısmı, özellikle büyükşehirlerde yoğunlaşacak. İşte, 2030 yılında en çok nüfus artışının yaşanacağı şehirler ve rakamlar...

1. İstanbul: Nüfus rekoru kıracak

İstanbul, Türkiye’nin en büyük nüfus artışını yaşayacak şehir olarak öne çıkıyor. 2030 yılında İstanbul’un nüfusunun 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457 kişiye ulaşması bekleniyor. Şehir, büyüklüğü ve ekonomik cazibesi nedeniyle artışın büyük kısmını alacak.

2. Antalya: Büyük artışlar gözlemlenecek

Antalya, özellikle turizm ve göç nedeniyle büyük bir nüfus artışı bekleyen bir diğer şehir. Antalya’nın nüfusunun 2 milyon 696 bin 249 kişiden 2 milyon 966 bin 53 kişiye yükselebileceği öngörülüyor.

3. Ankara: Başkentte büyüme sürecek

Başkent Ankara, nüfus artışında büyük bir artış yaşanacak şehirlerden biri olacak. Ankara’nın nüfusunun 258 bin 523 kişi artarak 6 milyon 62 bin 5 kişiye çıkması bekleniyor. Şehir, devlet kurumları ve eğitim olanakları ile ilgi çekmeye devam edecek.

4. Bursa ve Kocaeli: Öne çıkan diğer şehirler

Bursa ve Kocaeli de önemli nüfus artışları yaşanacak şehirler arasında yer alıyor. Bursa’nın nüfusunun 214 bin 887 kişi artarak, Kocaeli’nin ise 214 bin 364 kişi artarak büyümesi öngörülüyor. Bu şehirler, sanayi ve ticaret merkezleri olarak öne çıkıyor.

Nüfus azalacak iller

Verilere göre, 2030 yılında 22 ilde nüfus azalması yaşanacağı da tahmin ediliyor. Bu iller, ekonomik ve demografik faktörler nedeniyle daha az artış gösterecek.