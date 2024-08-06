Balıkesir'de 7 Ağustos 2024 tarihinde su kesintileri yaşanabileceği duyuruldu. Bu durum, şehrin çeşitli bölgelerinde su hizmetlerini etkileyebilir ve vatandaşların günlük yaşantısını kesintiye uğratabilir.

Olası su kesintileri

Su kesintileri, bakım çalışmaları, altyapı yenilemeleri veya acil durumlar nedeniyle gerçekleşebilir. 7 Ağustos'ta su kesintileri yaşanabilecek bölgelerle ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Su kesintileri ile ilgili en güncel bilgileri ve detayları almak için Balıkesir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinden kesinti bölgeleri, saatleri ve olası değişiklikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.