Yükseköğretim Kurulu (YÖK), isteyen ve başarılı olan öğrenciler için lisans öğrenim süresini 3 yıla indirmeyi hedefleyen çalışmaların üniversite öğrencileri ve velileri arasında memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim sisteminin daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hâle getirilmesi amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlatıldığı belirtildi. İsteyen ve başarılı olan öğrencilerin lisans eğitimlerini üç yılda tamamlayarak mezun olabilecekleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma imkanı gibi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, programların ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve öğrencilere yüklenen çok sayıda ders sayısının azaltılacağını belirtti. Bu sayede öğrencilerin proje yapmaya, uygulamaya ve araştırmaya yönlenebileceğini savunan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerin lisans programlarını üç yılda tamamlama imkânına kavuşabileceğini bildirdi.

Gerçekleşecek reformlarla birlikte yükseköğretim sisteminin daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya ulaşacağını ifade eden Özvar, "Artık yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, öğrencilerimizi mesleki tecrübe ile erkenden buluşturan, onları hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz" dedi.

Açıklamada görüşüne yer verilen bir öğrenci, "İş hayatına daha erken atılır, zaman kaybı yaşamam" ifadelerini kullanırken; bir diğeri ise "Üç yılda mezun olmak mesleki hayata daha erken atılma imkânı sunuyor. Üstten ders alıp programı üç yılda tamamlamak çok mantıklı. Dördüncü yılda staj yaparak kendimi daha fazla geliştirebilirim. Üç yılda mezun olup dördüncü yılda mesleki deneyim kazanmak bence çok doğru bir yaklaşım" diye konuştu.

YÖK'ün açıklamasında ayrıca velilerin de görüşüne yer verildi. Veliler, "Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkanlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak" , "Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın?" , "Benim de üniversitede okuyan bir oğlum var. Ders kredilerini tamamladığı takdirde öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesi mümkün. Bazı üniversitelerde yaz dönemi uygulamaları da var. Toplam krediler tamamlandığında erken mezuniyet sağlanabiliyor. İsabetli bir düzenleme olur" dedi.