Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 dönemine ait İnşaat Maliyet Endeksi verilerini duyurdu. Endeks, hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi, malzeme ve işçilik maliyetleri arasındaki değişimler dikkat çekti.

İnşaat maliyet endeksi artış gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran 2024’te inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,40 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise endeks yüzde 66,12 oranında yükseldi. Bu artış, inşaat sektöründeki maliyetlerin devam eden yükselişini işaret ediyor.

Malzeme ve işçilik endeksindeki değişimler

Malzeme Endeksi: Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01 oranında artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 51,55 artış gösterdi. Bu durum, inşaat malzemeleri fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

İşçilik Endeksi: İşçilik endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,80 azaldı, ancak yıllık bazda yüzde 105,50 oranında büyük bir artış yaşandı. İşçilik maliyetlerinde yaşanan bu önemli artış, inşaat projelerindeki iş gücü maliyetlerinin arttığını gösteriyor.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,36 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 65,78 oldu. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,96 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 50,87, işçilik endeksi ise yüzde 104,61 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0,52, yıllık yüzde 67,24 oranında artış gösterdi. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,85, işçilik endeksi ise yüzde 0,22 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi ise yüzde 108,78 arttı.