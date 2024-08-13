Online istihdam platformu Kariyer.net, 2024 yılının ilk altı ayına ait istihdam verilerini açıkladı. Rapor, iş arayanların en çok ilgi gösterdiği sektörlerin sırasıyla tekstil, sağlık ve gıda olduğunu ortaya koydu. Sağlık sektöründe yaşanan büyük artış ise dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sağlık sektöründe önemli artış

Kariyer.net'in verilerine göre, tıp ve sağlık pozisyonlarına yönelik ilanlarda dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar 10 milyon sağlık çalışanı açığı öngörüsünün etkileri, birçok ülkede sağlık iş gücü planlamalarını gündeme getirdi. 2024’ün ilk çeyreğinde, bir önceki yıla kıyasla sağlık ilanlarında yüzde 28'lik bir artış yaşandı. Yılın ilk altı ayında ise bu artış, yüzde 18 olarak kaydedildi.

Adayların ilgi göstermeye devam ettiği sektörler

2024 yılı itibarıyla adayların en çok ilgi gösterdiği sektörler finans-ekonomi, havacılık ve telekomünikasyon oldu. Bu sektörlerde ilan başı başvuru sayılarındaki artış dikkat çekici boyutlarda gerçekleşti: Finans-ekonomi sektöründe yüzde 19, havacılıkta yüzde 48, telekomünikasyonda ise yüzde 43 artış yaşandı. Sigortacılık sektörü ise yüzde 53 ile en fazla ilgi gören sektörlerden biri oldu.

Mavi yaka ihtiyacı artıyor

Kariyer.net’in İşin Olsun girişimi, mavi yaka iş gücüne olan talebin arttığını gösteriyor. Yılın ilk yarısında mavi yaka iş ilanlarının sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artış yaşandı.

Restoran hizmetleri ve temizlik hizmetleri ön planda

Turizmin etkisiyle restoran hizmetleri, mutfak hizmetleri, temizlik hizmetleri ve aşçılık gibi pozisyonlarda da büyük artışlar gözlemlendi. Restoran hizmetleri ilanlarında yüzde 29, mutfak hizmetlerinde yüzde 19, temizlik hizmetlerinde ise yüzde 34 oranında bir artış yaşandı. Aşçılık ilanlarındaki artış ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Sağlık çalışanı ihtiyacı küresel boyutta artıyor

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, sağlık çalışanı ihtiyacının global düzeyde önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Uysal, pandemi ve sağlık sektöründeki göç hareketliliği sonrasında Avrupa ülkeleri dahil birçok bölgede sağlık çalışanı ihtiyacının arttığını belirtti. Ayrıca, yaşlanan nüfus ve sağlık sektörüne artan ilgi, bu ihtiyacı daha da belirgin hale getiriyor. Politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması, olası yetenek açığının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.