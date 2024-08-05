Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler ve yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi. Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

Elektrik: yüzde 38

İçkiler: yüzde 17,22

Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: yüzde 11,8

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: yüzde 10,09

Yumurta ve ilgili ürünler: yüzde 8,01

Sebzeler (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): yüzde 7,07

Oteller, pansiyonlar ve diğerleri: yüzde 6,72

Kahve: yüzde 5,51

Ekmek: yüzde 5,21

Sigaralar: yüzde 4,84

Patates ve bazı yumru bitkiler: eksi yüzde 14,92

Çocuk giyim: eksi yüzde 6,43

Erkek ayakkabısı: eksi yüzde 4,25

Kümes hayvanları eti: eksi yüzde 3,44

Yemek odası ve oturma odası mobilyaları: eksi yüzde 2,96

Kadın giyim: eksi yüzde 2,82

Kuzu eti: eksi yüzde 1,69

Taze meyveler: eksi yüzde 0,34

Peynir: yüzde 0,84

Makarna çeşitleri: yüzde 1,38