Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre ağustos ayı enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE) oranı yüzde 51,97; yıllık enflasyon oranı yüzde 64,91 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG), göre ise enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Son 12 aylık dönemde enflasyon yüzde 90,35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE) oranını açıkladı. Buna göre TÜFE’deki değişim 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak tespit edildi.

Artış en çok eğitimde

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu. En az artış gösteren ana grup ise yüzde 28,96 ile ulaştırma olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.

Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer içecek çeşitleri yer aldı.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, üç temel başlığın endeksinde değişim görülmedi. 118 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti.

Üretici enflasyonu yıllık yüzde 35,75

Yurt içi üretici fiyatları, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,23 arttı.

ENAG: Enflasyonda 12 aylık artış yüzde 90,35

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG, ağustos ayı enflasyonu yüzde 3,47 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak tespit etmişti.

TÜİK ile ENAG’ın açıkladığı verilerde yıllık enflasyonda yüzde 25,44 farklılık olduğu görüldü.