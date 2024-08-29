Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Durak, Ağrı'nın gururu oldu.

Büyük bir başarı hikayesi

28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası, birçok yetenekli sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak, tekerlekli sandalye kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarı, sadece Halit Durak’ın değil, aynı zamanda Antrenörü Çetin Demir'in de özverili çalışmasının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç’tan tebrik

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabı üzerinden Halit Durak ve Antrenörü Çetin Demir'i tebrik eden bir mesaj paylaştı. Vali Koç, "İstanbul'da düzenlenen Vücut Geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde bedensel engelliler tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Halit Durak ve Antrenörü Çetin Demir'i tebrik ederim. Bu başarı, azim ve çalışmanın en güzel örneğidir. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Yılmaz’dan kutlama

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz da Halit Durak ve Antrenörü Çetin Demir’i başarılarından dolayı tebrik etti. Yılmaz, "Bu büyük başarı, kulübümüzün ve şehrimizin gururudur. Halit Durak'ın ve Çetin Demir'in emeği ve özverisi takdire şayandır" diye konuştu. Yılmaz, bu başarının, kulüp olarak benimsedikleri disiplinli çalışma ve azmin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Halit Durak, Türkiye şampiyonu unvanını kazanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Durak, elde ettiği bu başarıyı, uluslararası arenada da sürdürmeyi hedefliyor. Antrenörü Çetin Demir ile birlikte çalışmalarını sürdüren Halit Durak, Dünya Şampiyonası’nda da aynı başarıyı elde etmek için hazırlıklarına devam ediyor.