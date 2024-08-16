İlk sezonu tüm dünyada büyük ilgi gören ve başrolünde Hollywood efsanesi Sylvester Stallone'nin yer aldığı suç draması Tulsa King, yeni sezonuyla da TV+'ta olacak. Tüm dünyada ses getiren ilk sezonun ardından merakla beklenen ikinci sezona dair ilk fragman da yayımlandı.

22 Eylül'den itibaren her hafta bir yeni bölümüyle TV+'ta izleyici ile buluşacak olan Paramount yapımı Tulsa King, dizisinin oyuncu kadrosunda, Stallone'nin yanı sıra Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund ve Dana Delany gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yapımcısı ise The Sopranos ve Boardwalk Empire gibi çok başarılı suç dramalarında imzası olan Terence Winter.

Yeni sezonda izleyiciyi sürpriz gelişmeler bekliyor

10 bölümden oluşan ikinci sezonda, Dwight (Stallone) ve ekibi Tulsa'da kurdukları suç imparatorluklarını büyütmeye ve savunmaya devam ediyor. Ancak çok geçmeden bölgede hak iddia edenlerin yalnızca kendileri olmadığını anlıyorlar.

Kansas City mafyasından ve çok güçlü bir yerel iş adamından gelen tehditler karşısında Dwight hem işini hem de ailesini korumaya çalışırken bir yandan da New York'ta yarım kalan son bir işin peşine düşüyor.