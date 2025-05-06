Yaz aylarının serinletici favorilerinden “Churchill” adlı içeceğin İngiliz değil, İzmir kökenli olduğu ortaya çıktı. İngiltere’de yaşayan ödüllü yemek yazarı Nicola Miller’ın araştırması şaşkınlık yarattı.

Dünya genelinde yaygın olarak İngiliz bir içecek sanılan “Churchill”in (Çörçil) kökeni, yapılan detaylı bir araştırmayla gün yüzüne çıktı. İngiltere’nin Suffolk bölgesinde yaşayan ödüllü yemek yazarı Nicola Miller, İngiltere'de tadına baktığı bu serinletici içeceğin aslında Türkiye'nin İzmir kentinden çıktığını belirledi.

Miller, ülkesinin Bury St Edmunds şehrindeki bir kafede “Churchill” isimli içeceği içtikten sonra kökenine dair merakını gidermek amacıyla detaylı bir araştırma başlattı. SuffolkNews’in aktardığına göre, Miller bu içeceğin adının İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’den geldiğini düşündü ancak asıl hikâyenin çok daha farklı olduğunu öğrendi.

İzmir Ticaret Odası’ndan Sıla Özsümer’in verdiği bilgilere göre, “Çörçil” olarak bilinen içecek; soda, limon suyu ve bir miktar tuzun karışımından oluşuyor. Yaz aylarında özellikle Ege bölgesinde oldukça popüler olan bu içecek, zamanla farklı coğrafyalarda da tüketilmeye başlanmış.

Nicola Miller, araştırmasında İzmir’e ve Türk mutfağına dair kaynaklara derinlemesine yöneldi. Elde ettiği verilere göre içeceğin isminin “Churchill” olarak kalmasının sebebi, İzmir'deki ilk servis edildiği kafede bu lakabın kullanılmasıyla ilgili.

Yemek yazarı Miller, İngiltere’de içeceği ilk kez tattığında içine bal konulduğunu ve bu detayın İzmir tarifinden farklı olduğunu fark etti. Sonraki denemelerinde balın ayrı servis edildiğini belirten Miller, bu sunum şeklinin damak tadı açısından daha zengin bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Nicola Miller’ın yürüttüğü araştırma, Türk mutfağının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken; “Churchill” gibi pek çok ürünün, zamanla kimlik değiştirdiğini ve kökenlerinden uzaklaştığını da ortaya koydu.