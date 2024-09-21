Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak.

Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fener Gs Derbi

İki ezeli rakip, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak ve mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Atilla Karaoğlan-1

Derbide muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

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  • Kaleci: Livakovic
  • Savunma: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde
  • Orta Saha: Fred, İsmail (Amrabat)
  • Forvet: Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray:

  • Kaleci: Muslera
  • Savunma: Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jacobs
  • Orta Saha: Torreira, Sara
  • Forvet: Yunus (Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

Fbb Gss

Takım durumları

Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 5'te 5 yaparak 15 puanla lider konumda. Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirveye yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de eksikler:

  • Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Bright Osayi Samuell

  • Alexander Djiku, sakatlığını atlatıp derbide forma giymeye hazır.

Alexander Djiku-1

Galatasaray'da eksikler:

  • Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle bu maçta oynayamayacak.

Hakim Ziyech

  • Mauro Icardi, antrenmanlara başladı ancak derbide oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Mauro Icardi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor

Bu zorlu mücadelede gözler yeni transfer Filip Kostić’te olacak. Kostić, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik derbiyi kazanmasını bekliyor.

Filip Kostić

Kaynak: HABER MERKEZİ