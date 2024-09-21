Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak.
Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İki ezeli rakip, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak ve mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Derbide muhtemel 11'ler
Fenerbahçe:
- Kaleci: Livakovic
- Savunma: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde
- Orta Saha: Fred, İsmail (Amrabat)
- Forvet: Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Galatasaray:
- Kaleci: Muslera
- Savunma: Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jacobs
- Orta Saha: Torreira, Sara
- Forvet: Yunus (Sallai), Mertens, Barış, Osimhen
Takım durumları
Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 5'te 5 yaparak 15 puanla lider konumda. Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirveye yükselmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de eksikler:
- Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Alexander Djiku, sakatlığını atlatıp derbide forma giymeye hazır.
Galatasaray'da eksikler:
- Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle bu maçta oynayamayacak.
- Mauro Icardi, antrenmanlara başladı ancak derbide oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor
Bu zorlu mücadelede gözler yeni transfer Filip Kostić’te olacak. Kostić, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik derbiyi kazanmasını bekliyor.