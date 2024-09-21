Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak.

Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İki ezeli rakip, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak ve mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Derbide muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

Kaleci: Livakovic

Savunma: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde

Orta Saha: Fred, İsmail (Amrabat)

Forvet: Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray:

Kaleci: Muslera

Savunma: Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jacobs

Orta Saha: Torreira, Sara

Forvet: Yunus (Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

Takım durumları

Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 5'te 5 yaparak 15 puanla lider konumda. Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirveye yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de eksikler:

Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Alexander Djiku, sakatlığını atlatıp derbide forma giymeye hazır.

Galatasaray'da eksikler:

Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle bu maçta oynayamayacak.

Mauro Icardi, antrenmanlara başladı ancak derbide oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor

Bu zorlu mücadelede gözler yeni transfer Filip Kostić’te olacak. Kostić, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik derbiyi kazanmasını bekliyor.