Tuna Kiremitçi, 8 Aralık 2024 tarihinde saat 20:00'de, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde "Şairin Şarkıları" adlı akustik konserini sevenleriyle buluşturacak. Sanatçının özel repertuarıyla sahneye çıkacağı bu etkinlik, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Şiir ve müziğin buluştuğu gece

Tuna Kiremitçi'nin şarkılarındaki şiirsel derinlik ve melodik zenginlik, akustik bir performansla yeniden hayat bulacak. "Şairin Şarkıları" konseri, Kiremitçi'nin şiirsel anlatımını müziğiyle birleştirerek dinleyicilerine farklı bir atmosfer sunacak.