31 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İzmir'in Bayraklı ilçesinde bazı orman alanlarının sınır dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Karara, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi gereğince hükmedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 8903 sayılı karar numarasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bazı ormanlık alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Kararın detaylarına göre, bu alanların sınır ve koordinatları ekli krokilerle belirlenmiş durumda.

Orman alanlarının yerine yeni orman alanları tahsis edilecek

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan bu alanların iki katı büyüklüğünde devlet mülkiyetinde ya da Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne yeni orman alanları tesis edilmek üzere tahsis yapılacağı belirtiliyor.

Eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Kararı'na sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Soyer, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Asla kabul edilemez! İptali için uğraşacağız…" şeklinde bir açıklama yaptı.

Asla kabul edilemez!

İptali için uğraşacağız… pic.twitter.com/lxqy6LgUQS — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 1, 2024