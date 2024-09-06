İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, İzmir Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde anlamlı bir programla kutlanacak. "9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli ve Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi" başlıklı etkinlik, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 12.30’da İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde yapılacak.

İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde

İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmir Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği "9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli ve Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi" adlı program, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 12.30’da başlayacak.

Panel ve sergi içeriği

Etkinlik, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilecek panel ile başlayacak. Panelde, DEÜ Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Çelebi tarafından, 30 Ağustos Zaferi'nden İzmir’in kurtuluşuna kadar olan Millî Mücadele dönemi ile İzmir’in kurtuluşu hakkında bilgiler içeren sunumlar yapılacak. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu arşivlerinden derlenen fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi’ne dair bir sergi de izleyicilerle buluşturulacak.

Halka açık etkinlik

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin halka açık olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Bağımsızlık destanımızın taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin daha da güçlendiği 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 102’nci yıl dönümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çeşitli etkinliklerle bu kutlu günü anıyoruz. Panelde değerli konuklarımızın anlatımlarıyla dönemin ruhunu hep birlikte bir kez daha yaşayacak ve bağımsızlığımızın önemini kavrayacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu anlamlı günün adını taşıyan bir yükseköğretim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz.”