İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer’in başkanlık ettiği kooperatife ihale vermesi nedeniyle soruşturma izni verdi. Bu karar, İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan resmi bir metinle onaylandı.

İhalenin detayları

Soyer'in, 10 yıllık Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, 18 Ocak 2017 tarihinde mezbaha kurulması amacıyla yapılan arazi kiralama ihalesinin, eşinin başkanlığını üstlendiği Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kazanıldığı bildirildi. Söz konusu ihalede, Soyer'in akrabası olan bir adayın katılamayacak bir durumda olduğu için dikkatleri üzerine dikkat çekildi.

TIME35 ekibinin ulaştığı iç yazışmalara göre, İçişleri Bakanlığı, eski belediye başkanı Soyer ile birlikte, dönemin encümen üyeleri Halil B., Yelda C., Nilay Ö. E., Abdurrahman A. ve Nuriye H. hakkında "görevinin dağıtılması" suçlamasıyla soruşturma izni kararı verildi.

İhale süreci ve kamu zararının değerlendirilmesi

Mülkiyeti Seferihisar Belediyesi’ne ait olan tarla, 10 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. 14 Aralık 2017 tarihinde Soyer, kiralama kararının alınmasını talep eden bir yazı gönderdi. Belediye Encümeni, aynı gün ihaleye çıkılması ve ihaleye esas teşkil edecek bedelin belirlenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmelerde, taşınmazın yıllık kira bedelinin 3.000 TL olabileceği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki vekilinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Başkontrolörler tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporuna dayanarak, ihale sürecinde belediye görevlileri açısından herhangi bir suç unsuru veya kamu zararı oluşmadığını bildirdi. Ancak, ihale sürecine imza atanların ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "görevi ihmal" suçundan kovuşturulmaları gerektiği vurgulandı.

Tunç Soyer’in ilgisi ve sorumluluğu

Tunç Soyer’in, söz konusu taşınmazın kiralanma sürecinde kararların alındığı tarihlerdeki imzasının bulunmaması, dikkat çekici bir durum. Soyer’in, Neptün Soyer’in başkanlık yaptığı kooperatif lehine kararlar alınmasında sorumluluktan kaçındığı öne sürülüyor. Ayrıca, ihale sürecinin her aşamasında imzası bulunmasına rağmen, bu ihale kararıyla ilgili son süreçte imzasının olmaması, yasal sorumlulukları hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Soyer’in geçmişi ve siyasi kariyeri

Tunç Soyer, 2009-2019 yılları arasında Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş, 2019 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçilmişti. Soyer, o dönemde %58,10 oy oranı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.