Bugün (26 Eylül 2024, saat 10:00) serbest piyasada gram altın 2.921,39 TL’den satılıyor. Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, altının ons fiyatı 2.662 dolardan işlem görmekte. Düne göre %0.18 artış kaydeden altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Güncel altın fiyatları (26 Eylül 2024, 10:00 itibariyle)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın 2.921,09 2.921,39 0.18 09:44 Çeyrek Altın 4.673,75 4.776,47 0.18 09:44 Cumhuriyet Altını 18.695 19.047 0.18 09:44 Ons Altın (USD) 2.657,75 2.658,13 0.18 09:59

Gram altın: Aylık ve yıllık performans

Gram altın, Eylül ayının başına göre 180,47 TL artarak %6,58 değer kazandı. Yılbaşında 1.953,99 TL seviyesinde olan gram altın, 967,4 TL yükselerek %49,51 değer kazancı yaşadı.

Son bir yılda ise gram altın %75,50 oranında artarak 1.664,59 TL’den 2.921,39 TL’ye ulaştı.

Ons altın: Aylık ve yıllık performans

Ons altın, Eylül başına göre 158,23 dolar artarak %6,32 değer kazandı. Yılbaşında 2.041,49 dolar olan ons altın, 620,13 dolar artış göstererek %30,38 değer kazandı.

Son bir yılda ons altın, %40,04 oranında değer kazanarak 1.900,65 dolardan 2.661,62 dolara yükseldi.

Altın yatırımlarında neler beklenmeli?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleri nedeniyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükseliş, altının gram fiyatını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, uzun vadeli yatırımlar açısından cazibesini korumaya devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve piyasalardaki dalgalanmalar yakından takip edilerek, yatırım stratejilerinin buna göre düzenlenmesi önem taşıyor.