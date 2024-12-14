Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, taksici Hakan Paktan’ın gasp amacıyla saldırıya uğraması, meslektaşları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taksici esnafı, yaşanan olaylara dikkat çekmek ve önlem alınmasını talep etmek amacıyla 200 araçlık konvoy düzenledi.

Türk bayraklarıyla protesto

Taksiciler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı önünde toplandı ve araçlarına Türk bayrakları asarak şehir turu gerçekleştirdi. Kornalarla dikkat çeken eylem, olaysız bir şekilde sona erdi. Esnaf, meslektaşlarına sahip çıkarak dayanışma mesajı verdi.

Saldırıya uğrayan taksiciden açıklama

Saldırıda yaralanan Hakan Paktan, arkadaşlarının desteğiyle duygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu kadar destek beklemiyordum. Herkese teşekkür ederim. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. İnşallah saldırgan hak ettiği cezayı alır ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı bir örnek olur.”

Gençlere uyuşturucu uyarısı

Paktan, saldırganın madde bağımlısı olduğunu vurgulayarak gençlere çağrıda bulundu:

“Uyuşturucudan uzak durun, hem kendinize hem başkalarına zarar veriyorsunuz. Biz hayatımızı kazanmak için çalışıyoruz. Bu tür olaylar yaşanmasın.”