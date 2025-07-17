EGE TV ile Radyo Pause’de ortak yayımlanan Ege Gündemi programına konuk olan CHP Konak İlçe eski Başkanı Aytekin Tunus, İzmir örgütü ve Türkiyee gündemindeki olayları değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediuye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı başarılı bulduğunu ifade edenh Tunus, “Halkın sevgisi ve saygısını kazandı.. Daha da başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Programa, Nevzat Dönmez ile Cihat Taysi’nin sorularını yanıtlayan Tunus, şunları söyledi: “CHP’yi benim gözlemlediğim, izlediğim, takip ettiğim şekliyle değerlendiriyorum. Aileden CHP’liyim, çocukluğumuzdan itibaren takip ediyoruz. Şu an gelinen nokta, izlediğim dönemin en iyi noktası. Partimiz yerel seçimlerde birinci oldu. Genel başkanımızın önderliğinde ciddi bir halk desteği var. Yirmi üç yıldır orada kalmayı düşünen iktidar ilk defa elinden iktidarın kayacağını gördü. Partimize ve kurumsal yapısına ciddi saldırı var. Bu, partimizin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu yol zor ama sonunda iktidar var. CHP, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çağdaş demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bir adım daha yaklaşacak.”

“Kendi problemlerini çözemeyen, ülkenin ve partinin problemini çözemez”

Tunus, “Adalet, içeride de olmalı. İzmir’de bir duruş gösterdiğinizde halk arkanızda olur. CHP’nin kurucu değerleri halka anlatılmalı. Cami kapattı, İnönü asker kaçağı gibi iftiralar yayılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imam hatipleri, ilahiyat fakültelerini kurduğu anlatılmalı. Bunlar halka doğru aktarılmalı. Halkın sorunlarını çözmek isteyen kadrolar görev almalı. Kendi sorununu çözemeyen halkınkini çözemez. Doğru, bilimsel yollarla yürürsek partimizin ve halkımızın önünde kimse duramaz” dedi.

“Parti içinde iç iktidar kavgası sürüyor”

Parti içinde uzun süredir iç iktidar kavgası yaşandığına dikkat çeken Tunus, “İl başkanı, belediye başkanı, ilçe başkanı olayım; yandaşım, arkadaşım bir yerlere gelsin anlayışı bazı kesimlerde var. Ancak 38. kurultay ve öncesinde genel iktidara yönelen bir enerji var. İçeride iktidarını kaybeden kişiler, partimizin aleyhine çalışmalar yapabiliyor. Ama bunlar azınlık. CHP’de kavga olur ama sonunda birleşilir. Geldiğimiz nokta, Cumhuriyetin temel niteliklerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili. Bu devam edecekse, bu CHP ile mümkündür” diye konuştu.

“İmamoğlu halkın desteğini alıyor”

Tunus, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava süreciyle ilgili olarak görüşünü şöyle açıkladı:

“Halka rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Halkın ciddi bir tepkisi var. Halk, İmamoğlu’nun haksız bir şekilde yargılandığına inanıyor. Demokrasiye inanan herkes, Sayın İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması gerektiğine inanıyor. Sayın Erdoğan’la yarışarak Cumhurbaşkanı olmalı. Eşit şansa sahip olmalı. Ülkemizde sorun hukukla aşılacak. Halk bunu aşacaktır. Türk halkı demokrasiye inanmıştır.”

“CHP’de ayrışma yok, pozisyon kaygısı var”

CHP içindeki, “Özelciler, Kılıçdaroğlcular, İmamoğulcular” ayrımını doğru bulmadığını ifade eden Tunus, “Aslında ayrım yok. CHP’nin siyasi iradesi altı oktur. Ancak bazı başkanlarla konum bulanlar, makam bulanlar o kişiler gidince konumlarını kaybediyor. Bu kişiler, o liderlerin tekrar iktidar olması için manipülasyon yapıyor” dedi.

“Kayyum yerine kurultayla çözüm önerilmişti”

Kurultay davası nedeniyle, partiye kayyum atanmasının doğru olmayacağını belirten Tunus, şöyle konuştu:

“Kayyum atanması tarihe yazılacak bir şey değil. Eski başkan, ‘Ben geleyim, sonra kurultaya götüreyim’ dedi. Asıl mesele, Sayın Cumhurbaşkanının tarif ettiği ümmet ittifakı. Bu yapı laik Cumhuriyete karşı kurulmak isteniyor. Muhalefetin karşısına getirilmek istenen yapı bu. Vatan artık kimlikler üzerinden tarif ediliyor. Cumhuriyeti birlikte kurduk. Ulus devlet çatısı yıkılırsa hepimiz altında kalırız.”

“CHP’li belediyelere algı operasyonu yapılıyor”

İzmir’de yaşanan gözaltıları, algı operasyonu olarak nitelendiren CHP Konak İlçe eski Başkanı Tunus, “CHP’li belediyelere ülke genelinde algı operasyonu yapılıyor. CHP, yerel seçimde yüzde 65’e hitap eden bölgeyi yönetiyor. Ekonominin yüzde 85’inin döndüğü yer burası. Belediyelerimizin yönetim anlayışı itibar kazanıyor. Delil olmadan gece insanların evleri basılıyor. Çoluk çocuk önünde suçlu gibi alınmalarını doğru bulmuyorum. Kamu malına el uzatan varsa en ağır şekilde cezalandırılmalı. ‘Zehir zıkkım olsun’ diyorum. Ama herkes için peşin hüküm kurulmamalı” dedi.

“İzmir örgütü yeterince üretken değil”

Tunus, “İzmir örgütünün yeterli olmadığını gördük. CHP’nin iç yarışları başlıyor. Yeni seçilecek örgüt başkanları Cumhuriyeti, çağdaşlığı, insan haklarını, kadın-erkek eşitliğini savunmalı. Sadece CHP yöneticisi olarak değil, toplumun tüm kesimleriyle temas kuracak kişiler seçilmeli. Partiyi değil, kendini güçlendirmek isteyen anlayıştan vazgeçilmeli. Ben il başkan aday adayı olduğumda 2 dönem istedim. Başka göreve talip olmayacağımı söyledim. İlk dönem eğitime ayrılacak. Bu CHP’nin özüne dönüş eğitimi olacak” diye konuştu.

“Parti içi demokrasiyle iç kavgalar aşılmalı”

Parti içi iktidar kavgasının demokrasiyle aşılacağına inandığını belirten Tunus, “Mahalle delegelerini ofislerde yazmak yerine, üyelerin bilgisiyle seçim yapılmalı. Artık bu süreç sadece parti iktidarı değil, Cumhuriyeti yaşatma süreci. Cumhuriyeti koruyacak kadrolar yetiştirmeliyiz. Kadrolu delegelik bitmeli. Gençleri katmalıyız. Üniversitelerden ciddi ilgi var. Kurucu liderimiz Cumhuriyeti gençlere emanet etti. İçerde sevgi ve adalet sağlanırsa halk güvenir. Bu, bir Cumhuriyet ve özgürlük kavgası,” dedi.

“Cemil Tugay yalnız bırakılmamalı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıo Cemil Tugay’ı çok başarılı bulduğunu dile getiren Tunus, “Sayın Cemil Tugay’ıçok başarılı buluyorum. Bütün baskılara, engellemelere rağmen işini başarıyla yapıyor. Dürüst ve mücadeleci. Son yaşanan olaylarda yıprandı. Önceki dönemden kalan sorunlar sirayet etti. Başkan Tugay desteklenmeli” diye konuştu.