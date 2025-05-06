Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği 25 hisse açıklandı. TUPRS, ASELS ve THYAO listenin başında yer aldı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ve en çok tıklanan hisseler sıralandı. En yüksek ilgi gören hisse TUPRS olurken, onu ASELS ve THYAO izledi.
En çok tıklanan hisseler listelendi
Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin tıklanma verileri, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiğini gözler önüne serdi. Yayımlanan son veriler, yatırım eğilimlerinin sanayi, savunma ve havacılık sektörlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.
Yatırımcıların odağında hangi hisseler var?
Listenin ilk sırasında yer alan TÜPRAŞ (TUPRS), 9124 tıklanma oranı ile zirvede bulunuyor. ASELSAN (ASELS) 8023 tıklanma ile ikinci sırada yer alırken, THY (THYAO) ise 6613 tıklanma ile üçüncü sırada yer aldı.
Savunma Sanayii ve enerji hisselerine yoğun ilgi
Özellikle savunma sanayi şirketleri dikkat çekerken, SASA, EREGL, FROTO ve AKBNK gibi güçlü şirketler de listeye girmeyi başardı. Enerji sektöründe ise ZOREN, ENERY ve AKENR yatırımcıların ilgisini çekti.
En çok tıklanan 25 hisse (Tam liste)
|Sıra
|Hisse
|Sektör
|Hit
|Hit (%)
|Fiyat (TL)
|Günlük Değişim (%)
|Piyasa Değeri (TL)
|1
|TUPRS
|Diğer İmalat Sanayii
|9124
|4,33
|122,30
|-0,97
|237.959.256.353
|2
|ASELS
|Diğer İmalat Sanayii
|8023
|3,81
|134,50
|4,16
|591.888.000.000
|3
|THYAO
|Diğer İmalat Sanayii
|6613
|3,14
|294,25
|0,17
|405.720.000.000
|4
|SASA
|Diğer İmalat Sanayii
|5322
|2,52
|4,03
|-0,49
|177.891.398.366
|5
|REEDR
|Diğer İmalat Sanayii
|4552
|2,16
|11,23
|0,90
|10.592.500.000
|6
|EREGL
|Diğer İmalat Sanayii
|3401
|1,61
|23,96
|-0,33
|168.280.000.000
|7
|SISE
|Diğer İmalat Sanayii
|3391
|1,61
|33,78
|0,24
|103.352.842.249
|8
|FENER
|Diğer İmalat Sanayii
|3071
|1,46
|47,80
|2,53
|11.660.000.000
|9
|PGSUS
|Diğer İmalat Sanayii
|3071
|1,46
|233,40
|-0,17
|117.350.000.000
|10
|AKBNK
|Diğer İmalat Sanayii
|3061
|1,45
|49,08
|1,07
|252.616.000.000
|11
|KATMR
|Diğer İmalat Sanayii
|2901
|1,38
|1,51
|0,66
|3.272.940.000
|12
|ZOREN
|Diğer İmalat Sanayii
|2861
|1,36
|3,27
|0,00
|16.400.000.000
|13
|FROTO
|Diğer İmalat Sanayii
|2801
|1,33
|896,50
|1,70
|309.502.620.000
|14
|CWENE
|Diğer İmalat Sanayii
|2781
|1,32
|15,41
|0,92
|15.270.000.000
|15
|CEMAS
|Diğer İmalat Sanayii
|2691
|1,28
|9,62
|9,92
|6.937.070.000
|16
|AEFES
|Diğer İmalat Sanayii
|2681
|1,27
|159,80
|0,50
|94.144.736.817
|17
|KCHOL
|Diğer İmalat Sanayii
|2651
|1,26
|133,70
|-0,81
|342.346.236.750
|18
|OYAKC
|Diğer İmalat Sanayii
|2651
|1,26
|21,72
|-0,64
|106.470.261.648
|19
|AKENR
|Diğer İmalat Sanayii
|2531
|1,20
|11,25
|5,33
|7.802.054.800
|20
|DERHL
|Diğer İmalat Sanayii
|2521
|1,20
|173,50
|7,90
|31.722.836.738
|21
|ENERY
|Diğer İmalat Sanayii
|2511
|1,19
|4,21
|0,72
|37.710.000.000
|22
|AKSA
|Diğer İmalat Sanayii
|2441
|1,16
|9,80
|0,82
|37.878.750.000
|23
|YUNSA
|Diğer İmalat Sanayii
|2391
|1,13
|5,52
|0,00
|2.649.600.000
|24
|TKNSA
|Diğer İmalat Sanayii
|2371
|1,12
|23,86
|0,34
|4.787.820.000
|25
|ALARK
|Diğer İmalat Sanayii
|2351
|1,12
|89,50
|-
|-
Piyasa değeri ve fiyatlar güncel verilere dayalıdır. Bazı veriler eksik ya da değişkenlik gösterebilir.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.