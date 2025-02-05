Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, son dönemde yayımlanan İngilizce şarkısı "Wine Me, Dine Me" ve müzik videosuyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının sözleri ve içeriğinin 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler taşıdığı gerekçesiyle müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"Toplum yapısını bozabilir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içerik ve dilinin cinsiyetçi olduğunu, gençlerin ve çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmişti. Bakanlık, "Milyonlarca kişi tarafından izlenen internet platformlarındaki bu tür içeriklerin toplum yapısını bozabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Yakalama kararı çıktı

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi üzerine Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı. Ayrıca, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, 3 Şubat'ta Turabi'nin "Wine Me, Dine Me" şarkısına erişim engeli getirdi.