CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi ve sonrası anlara ait görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Saldırganın geçmişine dair şok edici bilgiler de ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun, saldırı öncesi ve sonrası anlara ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tengioğlu'nun Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde Özel'i dikkatle takip ettiği ve koruma çemberinin hemen dışında, oldukça yakın bir noktada beklediği görülüyor.

Saldırı öncesi takip kamerada

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenleyen Tengioğlu'nun, AKM önünde uzun süre beklediği tespit edildi. Görüntülerde, saldırganın soğukkanlı tavırlarla çevreyi gözlemlediği ve tören bitiminde saldırıyı gerçekleştirdiği net bir şekilde görülüyor.

Asayiş şubeye sevk edildi

Saldırı sonrası Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ilk işlemleri tamamlanan Selçuk Tengioğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülüyor. Savcılık kararıyla gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

Saldırıdan önce çay içip sohbet etmiş

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer görüntüde, saldırganın sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelde kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıktığı, çay içip otel görevlileriyle sohbet ettiği görüldü.

Saldırıyı planlamadığını söyledi

Sorgusunda saldırıyı planlamadığını ve anlık bir kararla gerçekleştirdiğini söyleyen Tengioğlu, ifadesinde "Spontane olarak sağ elim kalktı ve vurdum. Öncesinde planlamamıştım" dedi. Törende AKM'nin içine hiç girmediğini ve sadece dışarıda beklediğini belirtti.

Şok geçmiş: 2 Çocuğunu öldürmüş, 16 yıl cezaevinde kalmış

Polis soruşturmasına göre Tengioğlu'nun geçmişinde iki çocuğunu öldürmekten dolayı 16 yıl 2 gün hapis cezası aldığı, cezaevi sürecinde ise Adana Kurttepe Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. İfadesinde eşinin sadakatsizlik şüphesi taşıdığını ve bu nedenle cinayetleri işlediğini söyledi.

Farklı işlerde çalışmış

Geçmişte marangozluk, boyacılık ve bulaşıkçılık gibi işlerde çalışan Tengioğlu'nun, olaydan önce Alanya'ya gitmek üzere hazırlandığı ve sezon açıldığı için iş arayışında olduğu belirtildi.