Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Canlı Yayınlanacak

Turgutlu Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını 1 Ekim Salı günü saat 18:00’de belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek. Toplantı, belediyenin şeffaf yönetim ilkesi gereği resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Mecliste ele alınacak olan 8 gündem maddesi, Turgutlu’nun geleceğine yönelik önemli kararlar içeriyor.

Toplantının gündem maddeleri

Toplantının birinci maddesinde, Eylül ayı Meclis toplantısına ait tutanaklar ve alınan kararların görüşülmesi yer alacak. Bu adım, önceki toplantıdaki kararların resmi olarak onaylanması açısından önem taşıyor.

İkinci madde ise, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan komisyon raporunun görüşülmesi olacak. Bu plan, belediyenin uzun vadeli projelerinin ve hedeflerinin belirlenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Stratejik plan, Turgutlu’nun ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini içerecek.

Üçüncü gündem maddesinde, 2025 Yılı Performans Programı komisyon raporu ele alınacak. Bu rapor, belediyenin bir yıllık performansını değerlendirmek ve önümüzdeki dönemde hangi hizmet ve projelere odaklanılacağını belirlemek için meclisin onayına sunulacak.

Dördüncü maddede ise, 2025 Yılı Gelir Tarifeleri görüşülecek. Belediyenin gelir kaynakları, hizmet ücretleri ve çeşitli vergilerde yapılacak olası değişiklikler bu madde kapsamında değerlendirilecek.

Mali plan ve bütçe konuları

Toplantının beşinci maddesi, 2025-2027 yıllarını kapsayan hazırlık bütçesi üzerine olacak. Bu bütçe, belediyenin gelecek üç yıl boyunca kullanacağı mali kaynakları ve harcamalarını planlayacak.

İmar planı değişiklikleri

Altıncı ve yedinci gündem maddeleri, Turgutlu’daki belirli bölgelerde yapılması planlanan imar planı değişiklikleri ile ilgili. Özellikle 6. Mıntıka, Yıldırım, Albayrak ve Bozkurt mahallelerinde yapılacak imar düzenlemeleri ile ilgili itirazların ele alınacağı bu maddelerde, ilgili konuların İmar Komisyonu’na havalesi görüşülecek.

Toplantının sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünde, meclis üyeleri ve vatandaşlar çeşitli taleplerini dile getirme fırsatı bulacak. Bu bölüm, yerel yönetimle halk arasında doğrudan iletişimin sağlandığı önemli bir alan olacak.