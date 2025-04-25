İklim değişikliği ve mevsim geçişlerinin etkileri, özellikle sahil kentlerinde yaşayan bireylerde daha yoğun hissediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, Aydın ve Muğla gibi denize kıyısı olan bölgelerde bahar yorgunluğunun hamile kadınlarda belirgin şekilde görüldüğünü ifade etti.

Bahar Yorgunluğu Neden Artıyor?

Dr. Aydın’a göre, havaların ani şekilde ısınması ve artan nem oranı, vücut dengesini olumsuz etkiliyor. "Soğuk havaya alışan vücut, birden bire gelen sıcak ve nemli havaya adapte olmakta zorlanıyor. Bu da halsizlik, uyku hali ve sinirlilik gibi şikayetleri beraberinde getiriyor," dedi.

Hamile Kadınlar Daha Fazla Risk Altında

Uzman görüşlerine göre, özellikle gebeliğin son trimesterinde olan kadınlar, hormonal dalgalanmalara bağlı olarak bahar yorgunluğuna daha açık hale geliyor. Dr. Aydın, “Hamileliğin son döneminde yaşanan fizyolojik değişiklikler baharın getirdiği stresle birleşince, mutsuzluk ve huzursuzluk artabiliyor,” uyarısında bulundu.

Ne Yapmalı?

Dr. Aydın, bahar döneminde anne adaylarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumaları için şu önerilerde bulundu: