Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde sezonun son ev maçına çıkıyor. 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan takım, 21 haftalık lig maratonunu bu maçla tamamlamayı hedefliyor.

Takımın son maçı heyecanla bekleniyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grubunun 21. hafta mücadelesinde, evinde Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisiyle bekleniyor.

Başkan Maliz destek çağrısında bulundu

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımız evindeki son maçına çıkıyor. Çarşamba günü oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla sezonun 21 haftalık bölümünü tamamlıyoruz. Tüm takım oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyor, taraftarlarımızı maçımıza davet ediyoruz" dedi.

Son maçta da galibiyet hedefleniyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarlarını gururlandırırken, son maçta da galibiyet hedefliyor. Tüm voleybolseverler, bu anlamlı mücadelede takımlarına destek olmak için Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’na davet ediliyor.