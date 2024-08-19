Turgutlu Belediyesi, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısında, belediyenin mali durumu ve borç yapılandırmasıyla ilgili 4 önemli maddeyi karara bağladı.

Gündem maddeleri ve kararlar

Turgutlu Belediyesi, Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısında 4 önemli gündem maddesini görüştü. Toplantının ilk gündem maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ek bir maddenin değerlendirilmesi oldu. Bu madde, muhalefetin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin ikinci ve üçüncü maddelerinde, belediyeye ait Personel Anonim Şirketi'nin vergi ve SGK borçlarına karşılık proje geliştirilemeyen bazı alanların Maliye Hazinesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na devri görüşüldü. Bu maddeler de muhalefetin ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Dördüncü ve son gündem maddesi, Turgutlu Anne Eli Tarım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ilgili 3 yıllık tahsis protokolünün iptaliydi. Bu madde de oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Çetin Akın'dan açıklama

Meclis toplantısının ardından bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, olağanüstü meclis toplantısının neden yapıldığına dair bilgi vererek, belediyenin ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akın, şunları kaydetti:

"Neden olağanüstü meclis toplantısı yaptığımıza dair hemşehrilerimize bilgi vermek istiyorum. Üzerinde proje geliştiremediğimiz alanları borcumuza mahsup etmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. 8 aylık hesaplamamıza göre, 574 milyon TL giderimiz ve 498 milyon TL gelirimiz var. Bu ekonomik şartlarda belediyemizi idare etmek oldukça zor. Ancak en büyük avantajımız, cari borcumuzun bulunmaması; yalnızca devlete olan SGK ve vergi borçlarımız var."

Başkan Akın, devam eden projelerden bahsederek, "Yapımı süren önemli projelerimiz var; biri Kültür Sanat Merkezi, diğeri ise Spor Kompleksi. Ekonomik zorluklara rağmen bu projeler devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarının ardından biz de tedbirlerimizi aldık. Vergi dairesine teklif ettiğimiz alanlarda devlet okul alanı şerhi var, bu nedenle buralarda kiralama yapamıyoruz ve proje üretemiyoruz. SGK'ya teklif ettiğimiz alanlar ise atıl durumda olan, ciddi kira getirisi olmayan yerler. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa, Turgutlu Belediyesi tamamen borçsuz bir belediye haline gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.