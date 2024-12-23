Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunun ilk devresini büyük bir başarıyla tamamladı. Evinde oynadığı tüm maçları kazanarak 12 galibiyetle 2. sırada yer alan takım, Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak şehrini gururlandırıyor.

Ev sahibi gücüyle öne çıktılar

Turgutlu Belediyespor, sezonun ilk devresinde 8 iç saha maçını da kazanarak, ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullandı. Bu müthiş performans, takımın moral kaynağı oldu ve ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

Savunmada zirveye tırmandılar

Başantrenör İstemihan Örücü yönetimindeki takım, ligin en az sayı yiyen takımı olarak savunmadaki başarılarıyla dikkat çekti. Disiplinli savunma anlayışı ve hızlı hücumlarla rakiplerine zor anlar yaşatan Turgutlu Belediyespor, 3 maçta rakiplerini 50 sayının altında tutmayı başardı.

Tüm Kadro Katkı Sağladı

İlk devrede tüm oyuncularına süre vererek takım oyununu pekiştiren Turgutlu Belediyespor, Dejah Monet Terrell, Ronahi Zilan Kıran, Deniz Üstün, Yağmur Öztürk ve Sümeyya Özcan gibi yıldız oyuncuları ile öne çıktı. Bu oyuncular, hem hücumda hem de savunmada büyük katkı sağladı.

İkinci devre hedef: Federasyon Kupası ve Play-Off

Sezonun ikinci yarısında hedeflerini büyüten Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Federasyon Kupası ve Play-Off’tan zaferle dönmeyi planlıyor. Takım, bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir şekilde hazırlık yapıyor. Başantrenör İstemihan Örücü, “İkinci devreye güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İlk devreyi başarıyla tamamladık ve artık hedefimiz, Federasyon Kupası ve Play-Off’ta başarılı olmak” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, sadece basketbol sahasında değil, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da önemli projelere imza atıyor. Kulüp, kadınların spor alanındaki başarısını kanıtlamak ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarıların ardında gurur dolu destek

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Bu sezonda hem kadınların spor alanındaki başarısını hem de sosyal sorumluluk projelerimizi ön planda tuttuk. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak büyük bir başarıya imza attık ve bu başarıyı ikinci yarıda da devam ettirmek istiyoruz” dedi.