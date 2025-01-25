Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol ve Voleybol Takımları, 26 Ocak Pazar günü deplasmanlarda zorlu rakipleriyle karşılaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Voleybol Takımı Akhisargücü karşısında galibiyet peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 7. Grupta mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 26 Ocak Pazar günü Akhisargücü Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırkağaç Spor Salonu’nda oynanacak olan bu mücadele, saat 14:00’de başlayacak. Takım, galibiyet için sahada ter dökecek.

Kadın Basketbol Takımı Yalova VIP’yi konuk edecek

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Federasyon Kupası’na verilen 1 haftalık aranın ardından 26 Ocak Pazar günü Yalova VIP Takımı’na karşı deplasmanda mücadele edecek. Yalova’daki 90. Yıl Spor Salonu’nda saat 17:00’de başlayacak karşılaşma öncesinde takım, hazırlıklarını tamamladı ve galibiyet için tüm gücünü sahaya koymaya kararlı.

Başkan Maliz: "Takımlarımız çifte mutluluk getirecek"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kadın basketbol ve voleybol takımlarının bu haftaki deplasman maçlarından galip gelerek Turgutlu’ya çifte mutluluk getireceğine inandığını belirtti. Maliz, her iki takıma ve teknik ekiplerine başarılar diledi.