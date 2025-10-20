Turgutlu Belediyespor’un kadın basketbol ve voleybol takımları, hafta sonu oynadıkları karşılaşmalarda rakiplerini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Basketbol takımının İstanbul Gençlik Spor karşısındaki 82-70’lik zaferi ve voleybol takımının Efor Gençlik Spor’u 3-1 mağlup etmesi dikkat çekti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, TKBL 4. haftasında İstanbul Gençlik Spor’u ağırladı. Maçın tüm çeyreklerinde üstünlük sağlayan kırmızı-siyahlılar, sahadan 82-70 galip ayrıldı.

Maçın yıldızı Caterrion Yvonne Thompson 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle öne çıktı. Thompson’ı; 15 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Deniz Aygül, 13 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle Sümeyya Özcan, 11 sayı ve 5 ribaund ile Deniz Üstün takip etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Turgutlu Belediyespor yöneticileri tribünden takımı takip etti. Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, başarıyı sahada destekleyen taraftarlara teşekkürlerini iletti.

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Efor Gençlik Spor’u 20-25, 26-24, 13-25 ve 25-27 set sonuçlarıyla 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla voleybol takımı, ligin ilk dört maçında dört galibiyet alarak 3. sıraya yükseldi.

Kadın basketbol takımı, 22 Ekim Çarşamba günü Darıca Basketbol Feneri ile deplasmanda karşılaşacak. Kadın voleybol takımı ise aynı gün Altınay Spor karşısında Gaziemir Kapalı Spor Salonu’nda mücadele edecek.

Kadın basketbol başantrenörü İstemihan Örücü, “Takım olarak sahada iyi mücadele ettik ve kazandık. Rakibimiz güçlüydü, bu galibiyetle iddiamızı gösterdik” dedi.

Kadın voleybol başantrenörü Erdal Kurç ise, “Dördüncü maçımızı da kazandık. Bu başarı motivasyonumuzu artırıyor, çizgimizi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın basketbol ve voleybol takımlarımızın galibiyetlerinden çok mutluyuz ve gururluyuz. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.