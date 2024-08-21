Turgutlu Belediyespor’un Lidya Garden City Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladı. MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen kontrollerde, Amerikalı yeni transfer Dehaj Terrell ve Süper Lig'den kadroya dahil edilen Ronahi Zilan Kıran da yer aldı.

Yeni sezona sağlam adımlarla

Turgutlu Belediyespor Kulüp Başkanı Fırat Honaz, sağlık kontrollerinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık sponsoru MOSB-MED’e teşekkür ederek, “Ailemizin bir parçası olan MOSB-MED ile iş birliğimiz devam ediyor. Oyuncularımızın sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ederken, tüm takıma başarılar diliyorum” dedi.