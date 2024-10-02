Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda toplam 8 madde görüşülüp karara bağlandı.

Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve Teröre Lanet

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Akın, Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yaparak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünü kutladı. Ayrıca, Ankara Gar Katliamı'nın 9. yılına değinerek terörün her türlüsünü lanetledi.

Başkan Akın, kadın ve çocuk cinayetlerindeki artışa da dikkat çekti. Özellikle Manisa’da yaşanan Selda Eller cinayeti ve cinsel istismara uğrayan küçük Narin ile Sıla'nın durumu üzerine üzüntüsünü dile getirerek, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. "Kadınların ve çocukların güvenliği için somut adımlar atılmalı, bu vahşet sona ermeli" dedi.

Gündem Maddeleri Karara Bağlandı

Meclis toplantısında görüşülen maddeler arasında 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2025 Yılı Performans Programı yer aldı. Her iki madde de oy çokluğuyla kabul edilirken, 2025 Yılı Gelir Tarifeleri ve 2025-2027 mali yıllarını kapsayan bütçe komisyon raporları da yine oy çokluğuyla onaylandı. Toplantı, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.