14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında uyarılarda bulunan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, kalp-damar hastalıklarının büyük ölçüde yaşam tarzı ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Dr. Okşen, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres kontrolü sayesinde kalp krizi riskinin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

Kalp hastalıklarının %80’i önlenebilir

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp-damar hastalıklarının %80’e yakını önlenebilir nitelikte. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Sağlıkta Hizmet Derneği verileri ise her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini gösteriyor. Bu veriler, Türkiye’de ölümlerin %36’sının kalp hastalıklarına bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

30’lu yaşlarda kalp krizi vakaları artıyor

Dr. Okşen, son yıllarda kalp krizi vakalarının genç yaşlara kaydığına dikkat çekti. Hareketsizlik, fast food tüketimi, obezite ve stresin bu artışta büyük rol oynadığını belirten uzman, özellikle 30’lu yaşlardaki bireylerin risk altında olduğunu söyledi. Menopoz sonrası kadınlarda da kalp hastalıklarına yakalanma olasılığı artıyor.

Kalp dostu beslenme hayat kurtarıyor

Kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından biri de sağlıklı beslenme. Dr. Okşen’in önerileri şu şekilde:

Sebze, meyve ve tam tahıllar ön planda olmalı

Omega-3 ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmeli

Trans yağ, aşırı tuz ve şeker tüketimi azaltılmalı

Lif oranı yüksek gıdalar tüketilmeli

Bu beslenme modeli, kötü kolesterolü düşürüp damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizine karşı koruyucu bir etki sağlıyor.