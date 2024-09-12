Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kısa süre önce yaka kameralarıyla başlattığı teknolojik modernizasyon sürecini, tablet bilgisayar kullanımıyla bir adım daha ileri taşıdı. Ekipler artık tablet bilgisayarlar üzerinden TC kimlik sorgulaması yapabilecek, ruhsat kontrolü sağlayacak, doğrudan ceza yazabilecek ve tutanak düzenleyebilecek. Bu yenilikle birlikte, zabıta ekiplerinin hizmet süreçleri hızlanacak, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulacak.

Zabıta ekipleri, tabletler sayesinde işlemleri sahada hızlıca yapabilecek. Ruhsat ve kimlik sorgulamaları gibi işlemler artık yerinde tamamlanırken, cezai işlemler de anında uygulanabilecek. Bu sayede hem denetim süreçleri hızlanacak hem de vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi artacak.

Kaldırım denetimleri sürüyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Yaya yollarını işgal eden işyerlerine karşı gerekli cezai işlemler uygulanırken, bu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zabıta ekiplerimizin teknolojiyi kullanarak vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt vermesini sağlıyoruz. Tabletler sayesinde hem hizmet hızlanacak hem de ekiplerimizin verimliliği artacak," diyerek teknolojik yeniliklerle hizmet anlayışını geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.